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Старший тренер молодёжной сборной России прокомментировал победу в матче с 5 LAKES

Старший тренер молодёжной сборной России прокомментировал победу в матче с 5 LAKES
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Старший тренер национальной мужской сборной России до 18 лет Олег Бартунов прокомментировал убедительную победу команды в товарищеском матче с 5 LAKES (89:48)

«Соперник играл в усечённом составе и испытывал нехватку игроков и замен. Мы же за счёт того, что наш ростер был более полный, физически перебегали другую команду и смогли агрессивно сыграть, потому и добились победы.

Также благодаря прошедшей игре мы смогли увидеть вещи, над которыми работали последние дни и которые нам удалось улучшить. Например, мы много работали над защитой — нужно было смещаться к мячу и не забывать страховать проход с дальней стороны — ничего особенного, но в предыдущих матчах у нас с этим были сложности. Мы посвятили такой работе несколько дней и в сегодняшнем матче увидели результат.

В силу возраста игрокам сборной до 18 лет сложно показывать хорошую игру стабильно, на протяжении длительного отрезка времени и нескольких матчей. Мы стараемся играть в командный баскетбол, где сегодня игра идёт у одного, а завтра может пойти у другого. Поэтому от того, что от матча к матчу у нас меняются лидеры, мы только выигрываем и наша агрессивность и креативность в атаке только возрастает», — приводит слова Бартунова РФБ.

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