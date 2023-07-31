Кардиолог: сам факт того, что Бронни Джеймс выжил, просто невероятен

Кардиолог-электрофизиолог и директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета Скотт Черешняк высказался по поводу инцидента, произошедшего с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который выступает за команду Университета Южной Калифорнии (USC).

Ранее стало известно, что молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

«Сам факт того, что он выжил, просто невероятен.

Ему не повезло в том смысле, что с ним произошёл очень редкий случай, потенциально опасный для жизни. Но ему повезло в том смысле, что кто-то сделал искусственное дыхание, спас ему жизнь, надел автоматический внешний дефибриллятор и вернул его», – приводит слова Черешняка Sporting News.