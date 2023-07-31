Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кардиолог: сам факт того, что Бронни Джеймс выжил, просто невероятен

Кардиолог: сам факт того, что Бронни Джеймс выжил, просто невероятен
Комментарии

Кардиолог-электрофизиолог и директор отделения детской аритмии Медицинской школы Стэнфордского университета Скотт Черешняк высказался по поводу инцидента, произошедшего с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который выступает за команду Университета Южной Калифорнии (USC).

Ранее стало известно, что молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

«Сам факт того, что он выжил, просто невероятен.

Ему не повезло в том смысле, что с ним произошёл очень редкий случай, потенциально опасный для жизни. Но ему повезло в том смысле, что кто-то сделал искусственное дыхание, спас ему жизнь, надел автоматический внешний дефибриллятор и вернул его», – приводит слова Черешняка Sporting News.

Материалы по теме
Кардиолог оценил сроки восстановления Бронни Джеймса, перенёсшего остановку сердца
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023