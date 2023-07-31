Гилберт Аренас назвал самого опасного игрока в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас считает, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон является самым опасным игроком в лиге.
«Когда у него идёт игра, это Клэй Томпсон. Его трудно контролировать, потому что ему не нужен мяч. Он набрал 60 очков всего с 11 ведениями.
Когда он в огне, то он более опасен, потому что он очень хорошо двигается. Трудно накрывать кого-то дабл-тимом, когда он выбегает из-за заслона», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.
В завершившемся сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 играх, в которых в среднем набирал 21,9 очка, делал 4,1 подбора и 2,9 передачи.
«Голден Стэйт Уорриорз» завершил своё выступление на стадии полуфинала Западной конференции, уступив в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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