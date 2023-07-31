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Источник: Владислав Шарапов продлил контракт с МБА

Источник: Владислав Шарапов продлил контракт с МБА
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ПБК МБА договорился о продлении контракта с центровым Владиславом Шараповым, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Московский клуб договорился о новом контракте с 23-летним центровым. Вероятно, Шарапов будет тренироваться и получать игровую практику в команде Суперлиги. Но если в его услугах заинтересуется тренерский штаб Василия Карасёва, то игрока поднимут в основу.

В сезоне-2022/2023 Владислав сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 2,6 очка и 2,0 подбора за 8,5 минуты на паркете.

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