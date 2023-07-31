Владислав Емченко сообщил, что не сыграет в товарищеских матчах с Ираном

Разыгрывающий сборной России Владислав Емченко сообщил, что занимается по индивидуальной программе и не примет участия в товарищеских матчах с Ираном.

«Я часть коллектива. В сборной особая, уникальная атмосфера, и, что бы ни происходило, каждый из нас чувствует себя частью команды. Если говорить о ближайших матчах – в них участия не приму. Я получил небольшую травму в конце прошлого сезона. Знаю, что многие за меня переживали, спасибо всем за поддержку, я это чувствовал. Летом всегда был на связи с докторами клуба и сборной. Времени и ресурсов было достаточно, чтобы восстановиться. Сейчас готов на 99,9%.

Уже семимильными шагами вкатываюсь в работу. Пока больше по индивидуальной программе, но нагрузку наращиваю с каждым днём. В контактных упражнениях ещё не участвую, но уже скоро подключусь. Но, видите, как и в цикле подготовки к матчам со сборной Беларуси, вновь нахожусь с командой. Я просто не могу пропустить возможность быть в национальной команде. Заодно и в сезон благодаря работе в тренировочном лагере быстрее смогу втянуться – уже набираю форму.

Хочу добавить ещё раз – в сборной просто крутая атмосфера, вам это каждый скажет. Лукич сохраняет наш молодой состав, привлекая на сборы одних и тех же юных игроков. Изнутри видно, как это сильно помогает сплотить коллектив, создать важную командную химию. Он поставил задачи, объяснил требования, и мы стараемся это выполнять как настоящая команда – помогаем друг другу, поддерживаем. Вижу, что все остальные игроки, как и я лично, получают огромное удовольствие от того, что являются частью этого коллектива, частью сборной. Вместе движемся к будущим победам», — приводит слова Емченко сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, 7 и 9 августа сборная России встретится с командой Ирана. Обе встречи состоятся в Перми.