В «Самаре» прокомментировали подписание Николы Ребича

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян рассказал, что идея подписания защитника Николы Ребича принадлежала главному тренеру команды Дражену Анзуловичу.
«Подписание контракта с Ребичем — селекционное решение нашего главного тренера, который и рекомендовал баскетболиста. Мы подбираем игроков под концепцию тренера. Ему нужна боеспособная команда, а не какой‑то отдельный яркий игрок. Нужно, чтобы команда была по всем позициям работоспособной — защищающейся и атакующей. Неоднократно мы этот момент обсуждали, и Анзулович сказал, что это игрок, который ему нужен. Тем более ранее Ребич играл у Анзуловича (в «Енисее». — Прим. «Чемпионата».). Тренер хорошо знаком с его игрой. Плюс мы видели Ребича в минувшем сезоне. Чем брать кота в мешке, лучше взять игрока, чьи возможности хорошо знаешь. Значит, под концепцию главного тренера он подходит.
Баскетболисту 28 лет. Показатели у него неплохие: в среднем 7–8 очков за игру, передачи делает и неплохо защищается. Да, это не игрок Евролиги. Но вы же понимаете, что игроки Евролиги не едут. Либо едут на очень большие деньги. У нас нет таких финансовых возможностей, чтобы позволить себе это. Исходим из того, что можем», — приводит слова Погосяна «Матч ТВ».
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