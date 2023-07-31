Карл-Энтони Таунс сыграет за сборную Доминиканской Республики на чемпионате мира

Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс сообщил, что выступит в составе сборной Доминиканской Республики на чемпионате мира — 2023.
«Как дела, ребята? Спешу сообщить вам важные, очень, очень важные новости. Я так горжусь тем, что могу сказать, что скоро надену форму и снова буду представлять свою родную страну Доминиканскую Республику.
Это всегда было больше, чем просто игра – представлять страну моей матери, мою страну, Доминиканскую Республику.
Не могу дождаться, когда снова надену эту форму и сыграю в классный баскетбол на чемпионате мира. Увидимся на площадке. Увидимся на Филиппинах», — сказал Таунс в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.
Сборная Доминиканской Республики на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Италии, Филиппин и Анголы.
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