Карл-Энтони Таунс сыграет за сборную Доминиканской Республики на чемпионате мира

Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс сообщил, что выступит в составе сборной Доминиканской Республики на чемпионате мира — 2023.

«Как дела, ребята? Спешу сообщить вам важные, очень, очень важные новости. Я так горжусь тем, что могу сказать, что скоро надену форму и снова буду представлять свою родную страну Доминиканскую Республику.

Это всегда было больше, чем просто игра – представлять страну моей матери, мою страну, Доминиканскую Республику.

Не могу дождаться, когда снова надену эту форму и сыграю в классный баскетбол на чемпионате мира. Увидимся на площадке. Увидимся на Филиппинах», — сказал Таунс в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Сборная Доминиканской Республики на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Италии, Филиппин и Анголы.