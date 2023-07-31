Итудис не теряет надежду, что Яннис Адетокунбо сможет сыграть на чемпионате мира

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис сообщил, что окончательного решения по участию звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матчах чемпионата мира ещё не принято. Напомним, грек восстанавливается от травмы.

«Сможет ли Яннис сыграть? Этот вопрос следует адресовать нашему врачу и врачам «Милуоки Бакс». Есть информация, что он очень старается, и вскоре мы снова оценим его состояние, и тогда у нас появится окончательное решение о том, сможет ли он сыграть», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

Ранее Адетокунбо попал в расширенный список из 18 игроков для подготовки к чемпионату мира.

Сборная Греции сыграет на групповом этапе чемпионата мира с командами США, Иордании и Новой Зеландии.