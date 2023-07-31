Стефен Карри порассуждал о лучшем баскетболисте в истории

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не смог однозначно ответить на вопрос о лучшем игроке в истории баскетбола.

«Я считаю, что есть несколько величайших игроков. Это не отговорка, тяжело сравнивать между собой разные эпохи, мне это не нравится. Я не хочу участвовать в разговоре о том, что было бы, если бы Майкл Джордан играл в нашу эпоху, или если бы Леброн Джеймс оказался в том времени. Мне кажется, что это несправедливо. Думаю, подобные разговоры никогда не закончатся», – приводит слова Карри Today.

Ранее Карри высказался на тему того, кого он считает лучшим снайпером в истории НБА, за исключением себя.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в полуфинале Западной конференции.