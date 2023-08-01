Игрок «Лос-Анджелес Клипперс» был задержан за хранение оружия в автомобиле

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Амир Коффи арестован за хранение оружия, сообщает TMZ.

По информации источника, рано утром в воскресенье, 30 июля, в Лос-Анджелесе полицейские остановили автомобиль, водитель которого превысил скорость. Когда сотрудник полиции подошёл к машине, пассажиром которой был 26-летний Коффи, он почувствовал запах марихуаны и принял решение обыскать автомобиль. В результате обыска в автомобиле был найден заряженный пистолет. Коффи признался, что оружие принадлежит ему.

Спортсмен был задержан и доставлен в отдел полиции. Четыре часа спустя Коффи был освобождён под подписку о невыезде. Ожидается, что баскетболист предстанет перед судом в конце августа.

Водитель автомобиля будет нести ответственность за хранение марихуаны.