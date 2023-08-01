Игрок «Лос-Анджелес Клипперс» был задержан за хранение оружия в автомобиле

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Амир Коффи арестован за хранение оружия, сообщает TMZ.
По информации источника, рано утром в воскресенье, 30 июля, в Лос-Анджелесе полицейские остановили автомобиль, водитель которого превысил скорость. Когда сотрудник полиции подошёл к машине, пассажиром которой был 26-летний Коффи, он почувствовал запах марихуаны и принял решение обыскать автомобиль. В результате обыска в автомобиле был найден заряженный пистолет. Коффи признался, что оружие принадлежит ему.
Спортсмен был задержан и доставлен в отдел полиции. Четыре часа спустя Коффи был освобождён под подписку о невыезде. Ожидается, что баскетболист предстанет перед судом в конце августа.
Водитель автомобиля будет нести ответственность за хранение марихуаны.
- 1 августа 2023
-
00:55
- 31 июля 2023
-
23:59
-
23:46
-
22:35
-
21:57
-
20:53
-
20:32
-
18:59
-
18:08
-
17:52
-
17:15
-
16:34
-
15:55
-
15:42
-
14:50
-
14:03
-
13:36
-
13:29
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:38
-
10:46
-
10:06
-
09:37
-
09:33
-
09:00
- 30 июля 2023
-
20:51
-
20:10
-
17:42
-
16:05
-
14:48