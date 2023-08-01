В Сети появились кадры того, как будет выглядеть Виктор Вембаньяма в NBA 2K24

Стало известно, как будет выглядеть французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в новой части главной баскетбольной игры NBA 2K24.
Фото: NBA 2K24
Фото: NBA 2K24
Вембаньяма был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. Вчера, 8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых 1 из 6 удачных трёхочковых.
В минувшем сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
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