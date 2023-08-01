Стивен Эй Смит прокомментировал выбор топ-10 лучших игроков от Джулиуса Ирвинга

Известный эксперт Стивен Эй Смит высказался о выборе десяти лучших игроков за историю НБА от Джулиуса Ирвинга.

«Джулиус Ирвинг не выбирал действующих игроков… Он имеет право на собственное мнение, я думаю, он ошибается. У вас не может быть списка 10 лучших за всю историю без Леброна Джеймса», — сказал Эй Смит на подкасте.

Напомним, Ирвинг назвал следующую десятку: Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.