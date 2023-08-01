Стивен Эй Смит: я собираюсь болеть за «Никс»

Известный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что будет болеть за «Нью-Йорк Никс» в новом сезоне.

«Я собираюсь пойти с Джейленом Брансоном и «Никс». Я не знаю, сможет ли «Филадельфия» получить от Эмбиида необходимую помощь, в которой она нуждается. Я, конечно, не верю в «Хоукс» с точки зрения спора о чемпионстве. Так что я собираюсь болеть за «Никс», — сказал Смит на подкасте.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», для которого это был первый титул в истории.

В минувшем розыгрыше плей-офф Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при реализации бросков с игры 43,1%, трёхочковых — 17,9%.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке: