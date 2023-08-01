Стефен Карри назвал трёх самых жёстких защитников в НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал тройку самых жёстких защитников в Национальной баскетбольной ассоциации.

В эту тройку вошли: Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Тони Аллен и Метта Сэндифорд-Артест, который в 2004 году получил награду лучшему оборонительному игроку НБА.

Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе «Голден Стэйт». Карри — четырёхкратный чемпион мира, он также дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году он стал MVP финала НБА.

В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.