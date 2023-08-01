Джимми Батлер провёл индивидуальную тренировку в преддверии сезона-2023/2024

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер показал видео с предсезонной подготовки, на котором он проводит индивидуальное занятие.

Индивидуальная тренировка Джимми Батлера перед сезоном-2023/24:

В минувшем сезоне НБА «Майами Хит» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс».

33-летний Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем сезоне. Непосредственно в плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.