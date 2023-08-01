Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора
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Бывший главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс станет комментатором ESPN, сообщает NY Post. Риверс должен присоединиться к Доррис Бёрк и известному комментатору Майку Брину.
В 2004 году Риверс вместе с Элом Майклзом вёл финальные игры НБА. Майклз рассказал историю о том, как тогдашний комиссар Дэвид Стерн позвонил Риверсу и сообщил, что тот переходит на работу в ABC/ESPN. У Риверса очень близкие отношения со многими представителями СМИ, он считает Майклза и Брина своими хорошими друзьями.
Риверс был уволен из «Сиксерс» в это межсезонье, и, по некоторым данным, они должны ему $ 16 млн в течение следующих двух лет. Риверс также был кандидатом на пост главного тренера «Финикс Санз», но не получил его.
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