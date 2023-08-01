Патрик Беверли заявил, что «Клипперс» могли стать чемпионами НБА в сезоне-2019/2020

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли считает, что «Лос-Анджелес Клипперс», за который он выступал ранее, мог выиграть НБА в сезоне-2019/2020.

«Мы были претендентами на чемпионство, пока не попали в «пузырь», — сказал Беверли в своём подкасте.

В том сезоне «Клипперс» сумели выйти в плей-офф, заняв второе место в Западной конференции.

Команда вышла в первый раунд, обыграв в шести матчах команду «Даллас Маверикс», но это была единственная серия, которую «Клипперс» выиграли. Во втором раунде они встретились с «Денвер Наггетс» и уступили в семи матчах.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний баскетболист провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. Отметим, что в 2011–2012 годах Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.