Школа, открытая Леброном Джеймсом, находится под угрозой закрытия из-за плохих результатов

Члены совета государственной школы Акрона возмущены школой Леброна Джеймса I promise в Акроне, штат Огайо (США).

Леброн Джеймс открыл эту школу пять лет назад, и сейчас она находится под угрозой закрытия. Недавно газета Akron Beacon Journal сообщила, что ни один ученик восьмого класса не получил проходного балла по математическому тесту штата. Наряду с этим результаты, полученные учениками, были охарактеризованы как обескураживающие. Вероятнее всего, причина таких результатов кроется в сложности тестов и отсутствии должного обучения учеников.

Помимо этого, на тестах по английскому языку этой весной всего 8% учащихся школы Леброна показали уровень владения английским языком и смогли сдать тест. Ученики и их родители не стали молчать об этой проблеме, поэтому данным вопросом заинтересовались СМИ.

Несмотря на то что школа I Promise является частью системы государственных школ города Акрон, она всё же находится в ведении Фонда семьи Леброна Джеймса. В связи с этим они решили выпустить заявление после этой новости.

В заявлении говорится, что фонд остается верен своей цели и готов преодолеть любые препятствия, которые встанут на его пути.

«Эта работа требует долгосрочных обязательств, упорного труда, большой любви и заботы. И это то, что мы приносим каждый день, потому что школа I Promise — это больше чем школа. Мы готовы к взлётам и падениям и будем продолжать оказывать поддержку нашим ученикам и всем их семьям, чтобы они могли добиться успеха в школе и в жизни, независимо от проблем и препятствий, которые встают на их пути», — говорится в заявлении.