Чарльз Баркли рассказал, из-за каких слов испортились его отношения с Майклом Джорданом

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли рассказал о том, что испортило его отношения с Майклом Джорданом.
Несмотря на то что легенды НБА Чарльз Баркли и Майкл Джордан вместе пришли в НБА на драфте 1984 года, вместе играли в «Команде мечты» и были близкими друзьями в годы своей карьеры, они давно не общаются. В недавнем интервью программе «60 минут» Баркли сказал, что причина в том, что он был честен с Джорданом по поводу того, как он руководил командой «Шарлотт Хорнетс».
«Майкл не согласился с тем, что я сказал, и разорвал дружеские отношения. Я сказал, что, по-моему, вокруг него недостаточно людей, которые могли бы сказать ему «нет». Он очень обиделся, и мы больше не разговаривали. Но, Джон, я действительно собираюсь делать свою работу. Потому что у меня не будет никакого авторитета, если я буду критиковать других людей в той же лодке и не буду критиковать своего лучшего друга. Если что, у него есть мой номер», — сказал Баркли.
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