Младший сын Леброна Джеймса может сменить школу
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Брайс Джеймс, младший сын Леброна Джеймса, поинтересовался возможностью перевода в среднюю школу Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния. Об этом сообщил журналист Эрик Сондхаймер LA Times в социальных сетях
При этом Сондхаймер добавил, что пока ничего не решено в отношении Брайса, который в мае этого года перешёл из школы Sierra Canyon в Чатсворте (Калифорния) в Campbell Hall в Студио Сити (Калифорния).
Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).
Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.
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