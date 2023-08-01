Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Младший сын Леброна Джеймса может сменить школу

Младший сын Леброна Джеймса может сменить школу
Комментарии

Брайс Джеймс, младший сын Леброна Джеймса, поинтересовался возможностью перевода в среднюю школу Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния. Об этом сообщил журналист Эрик Сондхаймер LA Times в социальных сетях

При этом Сондхаймер добавил, что пока ничего не решено в отношении Брайса, который в мае этого года перешёл из школы Sierra Canyon в Чатсворте (Калифорния) в Campbell Hall в Студио Сити (Калифорния).

Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

НБА. Актуальное:
«Они не были готовы помочь будущей суперзвезде». С каким давлением столкнулся Леброн
«Они не были готовы помочь будущей суперзвезде». С каким давлением столкнулся Леброн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023