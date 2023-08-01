Младший сын Леброна Джеймса может сменить школу

Брайс Джеймс, младший сын Леброна Джеймса, поинтересовался возможностью перевода в среднюю школу Notre Dame в Шерман Оукс, Калифорния. Об этом сообщил журналист Эрик Сондхаймер LA Times в социальных сетях

При этом Сондхаймер добавил, что пока ничего не решено в отношении Брайса, который в мае этого года перешёл из школы Sierra Canyon в Чатсворте (Калифорния) в Campbell Hall в Студио Сити (Калифорния).

Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.