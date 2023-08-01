Остин Ривз рассказал о забавном эпизоде, связанном с Леброном Джеймсом
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о забавном эпизоде с участием лидера команды Леброна Джеймса во время одного из матчей. Выражение лица Остина Ривза после этого случая было запечатлено на камеру и впоследствии стало мемом.
«У нас был тайм-аут, когда оставалась минута. Мы вели 18 очков, и я не знал, почему мы до сих пор играем. Тренер ставил игру, и никто его не слушал, а я в тот год задавал много вопросов. Я вышел на площадку и спросил Леброна: «Йоу, я просто играю в удовольствие?» Он ответил: «Нет, ты побежишь туда, а потом туда».
Я не понял, это он потешается так надо мной или серьёзно… Такое выражение появляется у меня на лице часто, когда я смущаюсь», — приводит слова Ривза Fadeaway World.
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