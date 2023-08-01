Инсайдер: «Лейкерс» сделают предложение Энтони Дэвису по новому контракту на этой неделе

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время может сделать Энтони Дэвису предложение по новому контракту.
«Нет никаких временных ограничений. Энтони Дэвис не должен принимать решение до 5 августа или что-то в этом роде. Но я думаю, что есть основания ожидать, что «Лейкерс» сделают какое-то предложение на этой неделе или, по крайней мере, продемонстрируют своё намерение сделать такое предложение», — сказал Уиндхорст в эфире Apple Podcasts.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
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