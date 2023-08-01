Источник: Шабалкин сам спровоцировал драку, ударив нанятого им строителя

Бывший форвард сборной России по баскетболу Никита Шабалкин первым начал драку, в результате которой был госпитализирован, сообщает телеграм-канал Mash.

Появилось видео с места происшествия с Никитой Шабалкиным.

По информации источника, конфликт произошёл на почве того, что бывший игрок сборной России поругался с нанятыми им рабочими по телефону, затем приехал на участок, на котором строится его коттедж в микрорайоне «Золотые купола» в деревне Голиково. Сообщается, что Шабалкин выразил недовольство качеством строительных работ и отказался оплачивать услуги строителей. В результате перепалки Никита первым ударил рабочего, затем бросился на остальных разбил стеклянный стол и поранил руку. Конфликт завершился тем, что Шабалкин был избит и самостоятельно вызвал себе скорую.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по баскетболу Шабалкин что-то не поделил с хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.