Кевин Дюрант получил в подарок именную футболку «Челси». Фото

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант встретился с защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом и получил в подарок футболку лондонского клуба со своей фамилией. Соответствующее фото было опубликовано в аккаунте «Челси» в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/LDNFootbalI/status/1685718663972700160/photo/1

34-летнего Дюранта обменяли в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» Кевин в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Напомним, Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала.

Игроки «Челси» сейчас находится в США в рамках предсезонного турне. В ночь на 31 июля мск лондонцы победили «Фулхэм» в товарищеском матче со счётом 2:0.