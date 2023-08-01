Менеджер Шабалкина: на Никиту напало несколько человек, о сопротивлении не могло быть речи

Алексей Кузяшин, менеджер чемпиона Европы в составе сборной России, баскетболиста Никиты Шабалкина, рассказал, что случилось с его клиентом в подмосковной деревне Голиково.

Напомним, ранее сообщалось, что Шабалкин был избит хулиганами. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

«У Никиты проводились работы на земельном участке. Соответственно, когда работы были закончены, Никита приехал на встречу, чтобы оплатить оказанные услуги. Ему был предъявлен в том числе счёт на услуги, которые не были оказаны. Никита предъявил доказательства того, что то, что указано в счёте, не было выполнено. Это вызвало у подрядчика очень негативную реакцию и перешло к физическим действиям с его стороны. Произошёл конфликт, в результате которого у Никиты на руках были множественные порезы. На него напало несколько человек, избиение продолжилось, и там уже не могло быть речи о каком-то сопротивлении», — сказал Кузяшин телеграм-каналу Mash.