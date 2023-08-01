Менеджер Никиты Шабалкина рассказал о текущем состоянии баскетболиста

Алексей Кузяшин, менеджер чемпиона Европы в составе сборной России, баскетболиста Никиты Шабалкина, рассказал, в каком состоянии сейчас находится его клиент.

Напомним, ранее сообщалось, что Шабалкин был избит хулиганами. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Состояние у него сейчас не самое хорошее, кружится голова. Говорят, что, похоже, что-то с носом. Пока ему предписан больничный режим. Как только он будет снят, он обратится в полицию, напишет заявление», — сказал Кузяшин телеграм-каналу Mash.

Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде. Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо» и казанский УНИКС.