Дочь Родмана: когда я росла, мой отец проводил время на вечеринках, а я была с мамой

Форвард клуба «Вашингтон Спирит» и женской сборной США по футболу Тринити Родман рассказала о том, что почти не виделась со своим отцом, легендой Национальной баскетбольной ассоциации Деннисом Родманом, когда была ребёнком, но заметила, что позднее бывший баскетболист начал больше интересоваться её жизнью.
«Когда я росла, люди всегда думали, что у меня с моим отцом были близкие отношения, но на деле в то время у нас их совершенно не было. Когда мы жили в Ньюпорт-Бич, мой отец был где-то поблизости, но постоянно проводил время на вечеринках. Его не было в нашей жизни, а я была со своей мамой. И мы жили отдельно. Но иногда мы всё же встречались с ним.
Когда я однажды увидела своего отца на боковой линии во время матча… Я даже не знаю, о чём конкретно он думал, чего тогда хотел. В тот момент я подумала, что это может стать началом. Захочет ли он приходить на большее количество игр? Было удивительно видеть его и слышать, как он подбадривает меня. Со временем я привыкла к этому», — приводит слова Тринити Родман Fadeaway World со ссылкой на ESPN.
Родители Тринити Родман развелись, когда она была ещё ребёнком.
- 1 августа 2023
-
23:42
-
22:34
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
19:58
-
18:54
-
18:26
-
17:20
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
14:58
-
14:45
-
13:41
-
13:30
-
13:09
-
13:05
-
12:25
-
11:56
-
11:46
-
10:45
-
10:24
-
10:16
-
09:51
-
09:37
-
07:07
-
06:37
-
06:00
-
00:55
- 31 июля 2023
-
23:59
-
23:46
-
22:35
-
21:57
-
20:53