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Дочь Родмана: когда я росла, мой отец проводил время на вечеринках, а я была с мамой

Дочь Родмана: когда я росла, мой отец проводил время на вечеринках, а я была с мамой
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Форвард клуба «Вашингтон Спирит» и женской сборной США по футболу Тринити Родман рассказала о том, что почти не виделась со своим отцом, легендой Национальной баскетбольной ассоциации Деннисом Родманом, когда была ребёнком, но заметила, что позднее бывший баскетболист начал больше интересоваться её жизнью.

«Когда я росла, люди всегда думали, что у меня с моим отцом были близкие отношения, но на деле в то время у нас их совершенно не было. Когда мы жили в Ньюпорт-Бич, мой отец был где-то поблизости, но постоянно проводил время на вечеринках. Его не было в нашей жизни, а я была со своей мамой. И мы жили отдельно. Но иногда мы всё же встречались с ним.

Когда я однажды увидела своего отца на боковой линии во время матча… Я даже не знаю, о чём конкретно он думал, чего тогда хотел. В тот момент я подумала, что это может стать началом. Захочет ли он приходить на большее количество игр? Было удивительно видеть его и слышать, как он подбадривает меня. Со временем я привыкла к этому», — приводит слова Тринити Родман Fadeaway World со ссылкой на ESPN.

Родители Тринити Родман развелись, когда она была ещё ребёнком.

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