«Он мог бы набрать 90 очков». Форвард «Рокетс» рассказал об исторической игре Лилларда

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кей Джей Мартин поделился воспоминаниями о легендарном матче разыгрывающего «Портленд Трейл Блейзерс» Дэмьена Лилларда, где тот смог набрать 71 очко.

«Мне было очень тяжело наблюдать его игру против нас. Он набрал 40 очков к перерыву игры, он мог бы набрать в общей сложности 90, если захотел бы, я искренне верю в это. Если бы мы не начали на нём сдваиваться, он бы сделал это», — рассказал Мартин на подкасте PodcastPShow.

Лиллард смог добраться до исторического показателя 27 февраля 2023 года в игре против «Рокетс», закончившейся победой «Портленда» со счётом 131:114. Дэмьен стал лишь восьмым игроков в истории лиги, кому удавалось набрать 70 или более очков за одну игру. Также звёздный игрок стал единственным, кому покорялась данная цифра в возрасте 30 или более лет.