Рик Карлайл: Лука Дончич станет MVP лиги в следующем сезоне

Экс-наставник «Даллас Маверикс», а ныне главный тренер «Индианы Пэйсерс», Рик Карлайл поделился своим мнением о перспективах звёздного разыгрывающего Луки Дончича в следующем сезоне.

«Я думаю, что Лука Дончич станет MVP лиги в следующем сезоне, думаю что они с Кайри Ирвингом будут отлично играть.

Я уверен, что Лука делает всё возможное, чтобы стать лучше. Он уже находился на уровне того, чтобы претендовать на звание лучшего игрока в мире. Он уже почти что на вершине и, думаю, в этом году он станет MVP», — приводит слова Карлайла Sports Illustrated.

Рик являлся главным тренером «Далласа» с 2007 по 2021 годы. Карлайл сумел привести команду к её единственному чемпионству в истории в 2011 году. В «Индиане» тренер проработал уже два сезона.