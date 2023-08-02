Рик Карлайл: Лука Дончич станет MVP лиги в следующем сезоне
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Экс-наставник «Даллас Маверикс», а ныне главный тренер «Индианы Пэйсерс», Рик Карлайл поделился своим мнением о перспективах звёздного разыгрывающего Луки Дончича в следующем сезоне.
«Я думаю, что Лука Дончич станет MVP лиги в следующем сезоне, думаю что они с Кайри Ирвингом будут отлично играть.
Я уверен, что Лука делает всё возможное, чтобы стать лучше. Он уже находился на уровне того, чтобы претендовать на звание лучшего игрока в мире. Он уже почти что на вершине и, думаю, в этом году он станет MVP», — приводит слова Карлайла Sports Illustrated.
Рик являлся главным тренером «Далласа» с 2007 по 2021 годы. Карлайл сумел привести команду к её единственному чемпионству в истории в 2011 году. В «Индиане» тренер проработал уже два сезона.
Дончич точно не Болт:
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