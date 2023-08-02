Энтони Эдвардс рассказал, под каким номером будет выступать в новом сезоне

Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что сменит свой игровой номер.

На подкасте журналиста Шэмса Чарании Эдвардс заявил, что в новом сезоне будет выступать под пятым номером. Ранее он играл под первым номером.

Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. 21-летний баскетболист провёл уже три сезона в лиге.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом: