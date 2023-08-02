Энтони Эдвардс рассказал, под каким номером будет выступать в новом сезоне
Поделиться
Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что сменит свой игровой номер.
На подкасте журналиста Шэмса Чарании Эдвардс заявил, что в новом сезоне будет выступать под пятым номером. Ранее он играл под первым номером.
Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. 21-летний баскетболист провёл уже три сезона в лиге.
Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
07:04
-
06:55
-
06:53
-
06:51
-
06:14
-
05:57
-
05:31
- 1 августа 2023
-
23:42
-
22:34
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
19:58
-
18:54
-
18:26
-
17:20
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
14:58
-
14:45
-
13:41
-
13:30
-
13:09
-
13:05
-
12:25
-
11:56
-
11:46
-
10:45
-
10:24
-
10:16
-
09:51
-
09:37
-
07:07
-
06:37
Партнерский контент