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Энтони Эдвардс рассказал про цели «Миннесоты» на сезон

Энтони Эдвардс рассказал про цели «Миннесоты» на сезон
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Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о целях команды на грядущий сезон.

«Мы хотим выиграть 50 игр, мы хотим, чтобы Карл-Энтони Таунс стал самым ценным игроком… Мы хотим, чтобы Руди Гобер стал лучшим защитником года… В этом году мы собираемся быть намного лучше», – сказал Эдвардс на подкасте журналиста Шэмса Чарании.

Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:

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