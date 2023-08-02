Кайри Ирвинг: я просто хочу вернуться на площадку и выигрывать матчи
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг оставил сообщение в социальных сетях под постом пользователя Headpeace, который выложил нарезку лучших моментов игрока в историческом финале 2016 года.
«Я не хочу никаких похвал или подтверждений моего статуса, я просто хочу вернуться на площадку и выигрывать матчи», — написал Кайри в социальной сети.
Ирвинг вместе с бывшим партнёром по команде Леброном Джеймсом смогли осуществить исторический камбек, играя за «Кливленд Кавальерс» в финале против «Голден Стейт Уорриорз», уступая по ходу серии со счётом 1-3.
В середине минувшего сезона Кайри был обменян по запросу в «Даллас», но в итоге команда не смогла пробиться даже в зону плей-ин, заняв 11 место в Западной конференции.
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