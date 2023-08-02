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Стефен Карри: мысли о завершении карьеры, естественно, закрадываются в мою голову

Стефен Карри: мысли о завершении карьеры, естественно, закрадываются в мою голову
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями по поводу завершения профессиональной карьеры.

«Мысли о завершении карьеры, естественно, закрадываются в мою голову. Понимание того, что конец карьеры не за горами, лишь увеличивает важность следующих двух-трёх сезонов, где я хочу продолжать выступать на высоком уровне, хочу выкладываться по максимуму, пока могу.

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Мне даже нравится то, что всё это даёт мне больше мотивации пытаться использовать по максимуму каждую возможность, что мне выпадает, ведь в какой-то момент всё закончится», — заявил Карри в интервью программе Today.

В минувшем сезоне 35-летний баскетболист набирал в среднем 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 результативной передачи.

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