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«Было бы круто продлить контракт». Деррик Уайт высказался о своём будущем в «Бостоне»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт рассказал о своём дальнейшем пребывании в стане клуба из Массачусетса. В частности, баскетболист воодушевлён потенциальным подписанием нового соглашения с «кельтами».

«Мне нравится находиться в Бостоне — было бы круто получить здесь продление [контракта]. Сейчас я сосредоточен исключительно на предстоящем сезоне», — заявил Уайт в эфире программы NBA Today на ESPN.

Действующий контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 18,82 млн). В сезоне-2023/2024 Уайт заработает $ 17,6 млн. В феврале 2022 года «Сан-Антонио Спёрс» обменял Деррика в «Селтикс».

В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, три подбора и 2,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых — 45,5.