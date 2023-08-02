Джастин Шэмпени был отчислен из «Бостона»

22-летний форвард Джастин Шэмпени был исключён из ростера «Бостон Селтикс». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
Напомним, с баскетболистом был подписан негарантированный контракт на несколько лет. Джастин провёл за «Бостон» всего два матча, набирая 2,5 очка и 2,0 подбора в среднем за игру.
В минувшем сезоне «Бостон» вылетел в полуфинале плей-офф НБА от «Майами Хит», проиграв серию со счётом 3-4. В прошлом сезоне «Селтикс» дошли до финала, но уступили там «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Напомним, в это межсезонье произошёл крупный трёхсторонний обмен, в результате которого в «Бостон» перешёл Кристапс Порзингис, Маркус Смарт из «Селтикс», в свою очередь, перебрался в «Мемфис Гриззлиз», а Тайас Джонс стал игроком «Вашингтон Уизардс».
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