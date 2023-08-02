Известный инсайдер назвал имя игрока, который запугивал Леброна Джеймса в начале карьеры
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Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сделал смелое заявление по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
По словам журналиста, известный защитник Метта Сэндифорд-Артест, который в 2004 году получил награду лучшему оборонительному игроку НБА, был единственным, кто физически запугивал Джеймса в начале его карьеры.
«Рон Артест, вероятно, единственный игрок или один из очень немногих, кто физически запугивал Леброна Джеймса за всю его карьеру», — приводит слова Уиндхорста ESPN.
Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
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