Андре Игуодала: когда у нас был Дюрант, то тренировки длились около 20 минут

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал о режиме тренировок команды, когда в ней был Кевин Дюрант.

«Когда у нас был Кевин Дюрант и мы знали, что будем выигрывать каждую игру, тренировка начиналась в 11 часов. Она длилась около 20 минут. Просто занимались своими делами. Нам не нужно было много играть и смотреть матчи.

Ничего особенного. Я приходил в спортзал в 8:30, завтракал. В 9 я поднимаю тяжести. В 10 я выхожу на площадку и делаю всю свою работу. Тренировка в 11, я уже сделал всю свою работу… В 11:45 я уже был в машине и к 12 или 12:15 уже играл в гольф», — приводит слова Игуодалы Fadeaway World.

Кевин Дюрант пришёл в «Голден Стэйт» в 2016 году. Вместе с ним команда выиграла два титула и ещё однажды выходила в финал чемпионата.