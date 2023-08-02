Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сделал символический бросок перед бейсбольным матчем Главной лиги бейсбола.

Джейсон Тейтум сделал символический бросок перед бейсбольным матчем:

Тейтум в скором времени может подписать пятилетний контракт на общую сумму в $ 338 млн, что на данный момент стало бы новым рекордом лиги.

Напомним, недавно стало известно, что «Селтикс» продлили контракт с Джейленом Брауном, который заключил соглашение на пять лет на общую сумму в $ 304 млн. Сейчас это самый крупный контракт в истории НБА.

Тейтум выступает за «Бостон» с 2017 года. Он четырежды был участником Матча всех звёзд. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.