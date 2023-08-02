Джа Морант сделал татуировку в честь Коби Брайанта

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант сделал новую татуировку в честь легендарного Коби Брайанта.

Надпись «24 Mentality» отсылает к игровому номеру Брайанта.

Напомним, Морант дисквалифицирован на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.

В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Брайант разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.