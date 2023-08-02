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Майлз Тёрнер показал, как надо собирать кубик Рубика

Майлз Тёрнер показал, как надо собирать кубик Рубика
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер показал мастер-класс по тому, как надо собирать кубик Рубика.

Майлз Тёрнер показал, как надо собирать кубик Рубика:

В январе Тёрнер продлил контракт с командой на два года. Сумма соглашения составила $ 60 млн.

В минувшем розыгрыше НБА Тёрнер принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18.0 очка, делая 75 подбора и 2,4 блок-шота при реализации бросков 54,4%, где 37,2% – трёхочковые.

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