Майлз Тёрнер показал, как надо собирать кубик Рубика

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер показал мастер-класс по тому, как надо собирать кубик Рубика.

Майлз Тёрнер показал, как надо собирать кубик Рубика:

В январе Тёрнер продлил контракт с командой на два года. Сумма соглашения составила $ 60 млн.

В минувшем розыгрыше НБА Тёрнер принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18.0 очка, делая 75 подбора и 2,4 блок-шота при реализации бросков 54,4%, где 37,2% – трёхочковые.