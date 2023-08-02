Тайрон Лю рассказал о своём запое после того, как он перешёл в «Лейкерс»

Действующий главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал историю о том, как он ушёл в запой после того, как подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» будучи игроком.

«Эдди Джонс взял нас под свое крыло. Мы пили не просыхая 27 ночей подряд. Это просто изменило меня как личность. Я никогда не пил, не курил, но это просто открыло мне глаза на многие вещи, и это было безумием. Знаете, многие люди не могут играть в Лос-Анджелесе, потому что это открывает глаза на совершенно другой образ жизни», — приводит слова Лю Fadeaway World.

Ранее Лю рассказал о том, как Шакил О'Нил помог ему, когда тот перешёл в качестве игрока в «Лос-Анджелес Лейкерс».