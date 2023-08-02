Дуайт Ховард составил свой список величайших игроков в истории баскетбола
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард составил собственный рейтинг величайших игроков в истории баскетбола.
«Я бы поставил на первое место Карима Абдул-Джаббара и Майкла Джордана. Их обоих. Далее я бы назвал Леброна Джеймса, а следом за ним Коби Брайанта», — сказал Ховард в эфире подкаста My Expert Opinion.
В минувшем сезоне 37-летний Дуайт Ховард выступал в составе «Тайвань Леопардс» в чемпионате Тайваня. Позднее игрок заявлял о готовности вернуться в НБА.
Ранее Дуайт Ховард рассказал о разнице в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом. Ховарду довелось поиграть с обоими легендарными баскетболистами в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ховард — о Леброне и Коби:
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