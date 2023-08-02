Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард составил свой список величайших игроков в истории баскетбола

Дуайт Ховард составил свой список величайших игроков в истории баскетбола
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард составил собственный рейтинг величайших игроков в истории баскетбола.

«Я бы поставил на первое место Карима Абдул-Джаббара и Майкла Джордана. Их обоих. Далее я бы назвал Леброна Джеймса, а следом за ним Коби Брайанта», — сказал Ховард в эфире подкаста My Expert Opinion.

В минувшем сезоне 37-летний Дуайт Ховард выступал в составе «Тайвань Леопардс» в чемпионате Тайваня. Позднее игрок заявлял о готовности вернуться в НБА.

Ранее Дуайт Ховард рассказал о разнице в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом. Ховарду довелось поиграть с обоими легендарными баскетболистами в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ховард — о Леброне и Коби:
Ховард рассказал, в чём разница в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023