Дуайт Ховард составил свой список величайших игроков в истории баскетбола

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард составил собственный рейтинг величайших игроков в истории баскетбола.

«Я бы поставил на первое место Карима Абдул-Джаббара и Майкла Джордана. Их обоих. Далее я бы назвал Леброна Джеймса, а следом за ним Коби Брайанта», — сказал Ховард в эфире подкаста My Expert Opinion.

В минувшем сезоне 37-летний Дуайт Ховард выступал в составе «Тайвань Леопардс» в чемпионате Тайваня. Позднее игрок заявлял о готовности вернуться в НБА.

Ранее Дуайт Ховард рассказал о разнице в работе между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом. Ховарду довелось поиграть с обоими легендарными баскетболистами в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».