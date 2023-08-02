Аренас: включение Билла Рассела в топ-10 игроков даёт повод усомниться в знании баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас выразил мнение, что легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл не заслуживает попадания в рейтинги лучших игроков за всю историю баскетбола.
«Когда кто-то включает Билла Расселла в топ-10 игроков всех времён, этот повод усомниться в его знаниях баскетбола. Мне жаль. Потому что он и Уилт Чемберлен играли в одну эпоху. Один из них набирал в среднем 50 очков и 30 подборов, другой — 16 очков и 20 подборов.
Это значит, что один из них был просто шустрым игроком. Например, ты играл против белых, и всё, что ты мог набрать, — это 16 очков за игру. Ты не смог пробить даже 20 очков в среднем за игру, и ты хочешь, чтобы я включил тебя в топ-10?», — сказал Аренас на своём подкасте.
Напомним, ранее бывший игрок НБА Джулиус Ирвинг назвал десятку лучших игроков в истории лиги, причём не включил в неё ни одного из современных игроков — в том числе Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), которые по четыре раза выигрывали чемпионат.
Ирвинг назвал следующую десятку: Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.
- 2 августа 2023
-
19:26
-
18:45
-
18:04
-
17:26
-
16:51
-
16:46
-
16:02
-
15:58
-
15:38
-
15:02
-
14:41
-
14:17
-
13:52
-
12:59
-
12:47
-
11:54
-
10:54
-
10:47
-
10:38
-
10:33
-
10:26
-
09:52
-
09:46
-
08:48
-
08:06
-
07:53
-
07:04
-
06:55
-
06:53
-
06:51
-
06:14
-
05:57
-
05:31
- 1 августа 2023
-
23:42
-
22:34