Аренас: включение Билла Рассела в топ-10 игроков даёт повод усомниться в знании баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас выразил мнение, что легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл не заслуживает попадания в рейтинги лучших игроков за всю историю баскетбола.

«Когда кто-то включает Билла Расселла в топ-10 игроков всех времён, этот повод усомниться в его знаниях баскетбола. Мне жаль. Потому что он и Уилт Чемберлен играли в одну эпоху. Один из них набирал в среднем 50 очков и 30 подборов, другой — 16 очков и 20 подборов.

Это значит, что один из них был просто шустрым игроком. Например, ты играл против белых, и всё, что ты мог набрать, — это 16 очков за игру. Ты не смог пробить даже 20 очков в среднем за игру, и ты хочешь, чтобы я включил тебя в топ-10?», — сказал Аренас на своём подкасте.

Напомним, ранее бывший игрок НБА Джулиус Ирвинг назвал десятку лучших игроков в истории лиги, причём не включил в неё ни одного из современных игроков — в том числе Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), которые по четыре раза выигрывали чемпионат.

Ирвинг назвал следующую десятку: Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Элджин Бэйлор, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун и Нэйт Арчибальд.