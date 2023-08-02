Оби Топпин — о Рике Карлайле: у меня с ним были более личные беседы

Тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Оби Топпин рассказал о том, что после перехода в клуб из Индианаполиса он незамедлительно начал общаться с главным тренером команды Риком Карлайлом.

«У меня с Риком [Карлайлом] были и более личные беседы — о баскетболе, в том числе о жизни. Мы говорили о моих переездах. Я просто рад найти своё место и [возможность] поговорить со всеми», — приводит слова Топпина IndyStar.

В прошлом месяце «Нью-Йорк Никс» совершил обмен, в результате которого 25-летний баскетболист оказался в «Индиане». Топпин был выбран на драфте НБА 2020 года под общим восьмым номером.

В составе «Нью-Йорка» форвард принял участие в 201 матче, в среднем набирая 7,4 очка, делая три подбора и 0,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,6, трёхочковых — 34,4.