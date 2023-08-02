Источник: пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл может перейти в «Милан»
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Авторитетный обозреватель Лука Д'Алессандро сообщает, что знаменитый американский разыгрывающий, пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, Джон Уолл может продолжить карьеру в Европе.
«Милан» ведёт переговоры с Джоном Уоллом, как стало известно Basket News», — написал Д'Алессандро на своей странице в «Твиттере».
В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, из которых 30,3% – трёхочковые. Баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и покинул команду в середине сезона.
Стоит отметить, что за последние четыре сезона в НБА 32-летний разыгрывающий из-за травм принял участие лишь в 74 играх.
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