Источник: пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл может перейти в «Милан»

Авторитетный обозреватель Лука Д'Алессандро сообщает, что знаменитый американский разыгрывающий, пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, Джон Уолл может продолжить карьеру в Европе.

«Милан» ведёт переговоры с Джоном Уоллом, как стало известно Basket News», — написал Д'Алессандро на своей странице в «Твиттере».

В предыдущем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора при реализации бросков 40,8%, из которых 30,3% – трёхочковые. Баскетболист выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и покинул команду в середине сезона.

Стоит отметить, что за последние четыре сезона в НБА 32-летний разыгрывающий из-за травм принял участие лишь в 74 играх.