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Леброн Джеймс показал фрагменты тренировки перед стартом 21-го сезона в НБА

Леброн Джеймс показал фрагменты тренировки перед стартом 21-го сезона в НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс показал, как готовится к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В Сети появилось видео, на котором 38-летний американский баскетболист тренируется перед стартом своего 21-го сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» выведет из обращения номер Джеймса. Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года и изначально играл под 23-м номером. В 2021-м году Джеймс начал выступать под номером 6, но в предстоящем сезоне вновь возьмёт себе номер 23.

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