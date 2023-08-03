Украинский арбитр обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка УНИКС – «Монако
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Украинский арбитр Николай Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между УНИКС и «Монако», в интервью обвинил двух своих коллег в попытке дать ему взятку, сообщает Eurohoops.
По словам Амбросова, за несколько дней до игры украинский арбитр Борис Рыжик намекнул ему, что предлагает € 10 тыс. за то, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа. Отмечается, в мошеннической схеме также участвовал греческий арбитр Илиас Коромилас.
Отмечается, Амбросов отказался от взятки. Сам матч завершился победой «Монако» со счётом 86:83.
УНИКС один раз в истории выигрывал Еврокубок. Столько же титулов и у «Монако». Рекордсменом по числу побед на турнире является «Валенсия», которая завоевала 4 титула.
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