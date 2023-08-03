Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Серхио Льюль: Уолтер Тавареш — лучший игрок Европы на данный момент

Серхио Льюль: Уолтер Тавареш — лучший игрок Европы на данный момент
Комментарии

Именитый защитник «Реал Мадрид» Серхио Льюль высказал своё мнение о том, кто является лучшим игроком в Европе на данный момент.

«По моему мнению, Уолтер Тавареш — лучший игрок Европы на данный момент», — приводит слова Серхио BasketNews в своих социальных сетях.

Тавареш и Льюль помогли мадридской команде выиграть минувшую Евролигу, где Уолтер отметился дабл-даблом: 13 очков и 10 подборов, а Серхио исполнил победный бросок в концовке матча, реализовав камбек команды.

Центровой из Кабо-Верде выступает за «сливочных» с 2017 года после того, как не смог закрепиться в НБА. Во время европейского периода игрок получил множество наград лучшему оборонительному игроку, а также уже успел стать рекордсменом по количеству блоков за всю историю Евролиги.

Уолл переедет в Европу?
Источник: пятикратный участник Матча всех звёзд НБА Джон Уолл может перейти в «Милан»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023