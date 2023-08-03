Форма Уилта Чемберлена с финала 1972 года может быть продана на аукционе за $ 4 млн

Форма легендарного центрового Уилта Чемберлена может быть продана на аукционе за $ 4 млн или более, сообщает Sotheby`s.

Речь идёт о форме Уилта с пятой игры финальной серии 1972 года, где «Лос-Анджелес Лейкерс» играли с «Нью-Йорк Никс».

Уилт Чемберлен на пятой игре финальной серии 1972 года Фото: Социальные сети Clutch Points

Данная встреча является одной из важнейших в карьере великого центрового. «Лос-Анджелес» обыграл «Никс» со счётом 114:100 и стал чемпионом впервые после переезда франшизы в Калифорнию. Именно Уилт стал MVP финала, что стало первой и единственной подобной статуэткой в коллекции игрока. Сам же титул НБА стал вторым в карьере.

По результатам встречи Чемберлен, как всегда, показал невероятные цифры: 24 очка и 29 подборов, сыграв 47 минут в матче. Важным обстоятельством стало то, что игрок выступал со сломанной рукой.