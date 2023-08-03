Пол Пирс впервые прокомментировал видео со стриптизёршами
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Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс впервые прокомментировал видеозапись того, как игрок находится в компании стриптизёрш. Видео стало поводом для увольнения легенды с телеканала ESPN.
«Я был на дне рождении моих друзей, мы играли в покер, а девушки просто ходили, танцевали и пили очень много алкоголя. Да, я потерял свою работу на ESPN из-за этого. Мы все делаем ошибки. Но кто знает, может теперь бы я не был на шоу Stars on Mars, если бы меня не отчислили (американское реалити-шоу — Прим. «Чемпионата»)», — заявил Пирс на шоу.
НБА. Актуальное:
На видео чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» с друзьями проводит время с женщинами, которые в полуголом виде делают массаж и танцуют тверк на полу. Пирс при этом играл в покер, курил и распивал спиртное.
Мнение Пирса об Уэйде:
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